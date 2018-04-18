Александр Братчиков: Людям должно быть стыдно мусорить

13:09, 18 апреля 2018, ПАИ

«Управление городского хозяйства Пскова борется, накладывает штрафы, если не вывозится мусор. Людям должно быть стыдно мусорить. Мне совесть не позволяет мусорить», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе пресс-конференции, посвященной псковскому весеннему месячнику по благоустройству города, сегодня, 18 апреля.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Александра Братчикова, культура горожан за последние 15-20 лет культура горожан выросла, а в Пскове появилось много мусорных урн.

«Очень важно, чтобы в городе не осталось бесхозных территорий. Любая территория должна иметь собственника, чтобы содержать ее в чистоте», - подчеркнул Александр Братчиков. Он также рассказал, что мусор вывозится в городе всегда по графику. По его словам, необходимо решать проблему с птицами, которые растаскивают мусор. Глава администрации Пскова предложил в качестве решения специальные сетки от птиц, которые уже введены на улице Никольской.

Начальник отдела благоустройства УГХ Людмила Сарбеева отметила, что хочет заменить все старые скамейки и урны на новые, но этого пока не позволяет городской бюджет.