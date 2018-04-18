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Общество

Глава администрации Пскова: Перерывов в уборке города не будет

Никаких перерывов в уборке Пскова не планируется. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков сегодня, 18 апреля, в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также отметил, что сейчас идет подготовка нового контракта по уборке Завеличья. По его словам, заключение полноценного контракта может занять от 1,5 до 2 месяцев, поэтому сейчас планируется заключить краткосрочный контракт для того, чтобы в этот период город убирался. Александр Братчиков также высказался в поддержку контрактов сроком на 3 года.

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