39 управляющих компаний зарегистрированы в Пскове

16:56, 18 апреля 2018, ПАИ

В Пскове зарегистрированы 39 управляющих компаний. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков 18 апреля, на пресс-конференции, посвященной весеннему субботнику 28 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, такое количество УК для Пскова является большим. «Но должна быть конкуренция. Должно быть право выбора у жильцов», - подчеркнул глава администрации города.

Он также напомнил, что в рамках контракта управляющие компании должны убирать общественные территории ежедневно, а также содержать их в надлежащем состоянии. «Если домоуправляющая компания не реагирует, меняйте их. Деньги вы им платите, собственники жилья. Соберите собрание, скажите, что тарифы измените», - посоветовал псковичам Александр Братчиков.

Кроме того, он отметил, что сейчас государство хочет, чтобы собственники стали полноценными, и именно они определяли судьбу места, где проживают, и сколько за это готовы платить.