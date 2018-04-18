Антинаркотический субботник пройдёт в Пскове

15:48, 18 апреля 2018, ПАИ

Антинаркотический субботник пройдёт в Пскове 28 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, участники акции очистят фасады домов от граффити, пропагандирующих наркопотребление.

Управление по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД совместно с представителями федерального проекта «Трезвая Россия» и Управления городского хозяйства администрации Пскова приглашают управляющие организации города, руководителей предприятий и учебных заведений, а также горожан принять участие в акции. До этого дня совместными усилиями предстоит собрать полную адресную базу.

В этой связи псковичей просят сообщать о выявленных граффити на фасадах многоквартирных домов, учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры, а также в местах отдыха и массового пребывания населения по телефону управления: 8 (8112)59-37-00.

Сообщение можно также отправить на сайт ukonpskov@mvd.ru, либо написать в группу антинаркотического движения «ВКонтакте».