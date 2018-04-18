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Общество

За изнасилование и кражу из дома священника более 3 лет проведет в тюрьме житель Куньи

Куньинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего преступления, предусмотренные частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Молодой человек осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Отмечается, что 26 апреля 2017 года молодой человек пришел в гости к своему знакомому, проживающему с сожительницей. После совместного распития спиртных напитков он нанес несколько ударов руками своему знакомому, а после чего изнасиловал его сожительницу. 

7 марта 2017 год он же вместе со знакомым, также проживающем в поселке Кунья, совершил кражу имущества на сумму 5000 рублей из дома настоятеля Храма Святого Тихона, расположенного в деревне Клин Куньинского района.

При назначении наказания суд учел явку молодого человека  с повинной, раскаяние в содеянном, а также имеющуюся не снятую и не погашенную судимость.

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