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Ограбивших псковича белорусов задержали в Витебской области за разбой

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии с белорусскими коллегами раскрыли ранее совершенное резонансное преступление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, вечером 25 марта в Пскове в парке по Сиреневому бульвару двое неизвестных мужчин с применением предмета, похожего на  пистолет, похитили у молодого человека мобильный телефон и скрылись. Позже выяснилось, что в городе Россоны Витебской области двух злоумышленников задержали белорусские стражи порядка за разбойное нападение на местный магазин. Установлена их причастность и к совершению разбоя в Пскове.

Подозреваемыми являются безработные, ранее судимые уроженцы Гомельской области 1971 и 1983 годов рождения. У них изъяты деньги и мобильный телефон, похищенный у псковича.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанных к другим противоправным деяниям на территории сопредельных государств.

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