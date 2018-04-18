Акция «Пасхальной радостью делюсь…» завершилась в Пскове

15:46, 18 апреля 2018, ПАИ

Финальное мероприятие благотворительной акции Псковского Красного Креста «Пасхальной радостью делюсь…» состоялось в городском отделении Псковского противотуберкулезного диспансера.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Красного Креста, для пациентов городского отделения волонтеры передали более 200 килограммов фруктов. Накануне подобная передача состоялась для пациентов, находящихся на лечении в Псковском областном противотуберкулезном диспансере. Одной из главных целей акции было - вовлечь больше псковичей, особенно детей и молодежи в общественно-полезную деятельность, показать и активизировать роль и возможности молодых людей.

Отмечается, что к акции присоединились дети и подростки из образовательных организаций профессионального образования и школ Пскова. Среди них средние общеобразовательные школы № 1, № 2, № 18, № 24, № 4, псковский педагогический комплекс, агротехнический колледж, медицинский колледж и Псков ГУ. А студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса под руководством заведующей отделением колледжа Валерии Андреевой самостоятельно приготовили и передали для участников акции 34 кулича. В фонд акции молодежь собрала и передала более 400 килограммов фруктов и 102 открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления пациентам, находящимся на лечении в диспансере.