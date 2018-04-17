Создать партпроект по привлечению специалистов на село предложили участники дискуссии в Порхове

16:31, 18 апреля 2018, ПАИ

Привлекать специалистов на село в рамках партийного проекта предложили участники дискуссии «Единая Россия. Направление 2026», которая состоялась в Порхове 17 апреля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия», в течение двух часов представители власти и общественности, члены и сторонники партии обсуждали наиболее актуальные вопросы, решение которых позволит улучшить качество жизни населения. В частности, прозвучала идея предусмотреть для молодежи возможность получения беспроцентной ссуды на жилье.

Также в центре внимания собравшихся на дискуссионной площадке была тема модернизации «Единой России». Участники отметили необходимость поднятия корпоративного духа, проведения объединяющих партийцев мероприятий. Кроме того, по их мнению, следует изменить требования, предъявляемые при приеме в партию, чтобы ее ряды пополнялись исключительно достойными и зарекомендовавшими себя людьми; обновлять «Единую Россию», привлекая молодежь.

Напомним, что 9 апреля «Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – межмуниципальном и региональном. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации послания, а также проработают основные проблемы в данной части. Работа дискуссионных площадок продлится до 30 апреля. Их итог будет представлен на федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае.