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Общество

В шести муниципальных учреждениях Куньинского района выявили нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Куньинского района совместно с ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности в деятельности муниципальных учреждений, находящихся на территории Куньинского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной прокуратуры, в Пухновской, Жижицкой, Ущицкой, Куньинской средних общеобразовательных школах, в Куньинском детском саде «Лучик» и в РКЦ Куньинского района  выявили нарушения пожарной безопасности.

В частности, в подвальном помещении допускается хранение хозяйственного инвентаря и других предметов, ответственный по пожарной безопасности не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума, а дверь запасного эвакуационного выхода из зрительного зала была заблокирована.

На основании проверки прокуратура района направила материалы в ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам для привлечения виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 20.4 КоАП РФ. Также прокуратура района в адрес главы администрации Куньинского района направила представление с требованием устранения выявленных нарушений.

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