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Общество

Глава Опочецкого района: Это не работа, а служение своему народу

Глава Опоческого района Юрий Ильин поздравил коллег с Днём местного самоуправления на торжественном собрании, которое проходит  сегодня, 18 апреля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

«Вы встаете ни свет, ни заря, идете к людям каждый день, решаете множество проблем, находитесь на острие удара, – отметил он. –  У нас, как водится, кто всегда виноват – глава. Люди идут к ним, пытаются найти решение. На мой взгляд, это почетная должность. И это не работа, а служение своему народу».

Юрий Ильин пожелал коллегам, чтобы во время палов травы шел дождь, чтобы не было подтоплений, дороги были хорошими, светили фонари и не было мусора.

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