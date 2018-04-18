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Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
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Общество

Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил муниципальных работников с Днем местного самоуправления на торжественном собрание в честь праздника, которое проходит 18 апреля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, несмотря на то, что праздник был учрежден совсем недавно, он очень важный и нужный. «Это праздник тех, кто непосредственно работает с людьми, тех, кто чаще всего сталкивается с их проблемами», - отметил председатель облсобрания.

«Вам приходится работать в непростых условиях - не хватает финансирования порой на самые неотложные нужды, не хватает людских ресурсов, но вы, тем не менее, каждый день эту работу выполняете, встречаетесь с людьми, стараетесь им помочь. Ваш опыт по-настоящему бесценен», - обратился Александр Котов к собравшимся и заверил, что областное Собрание будет им помогать.

Он также поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу, и пожелал им успехов в выполнении задач, которые перед ними стоят.

Кроме того, Александр Котов вручил благодарности Псковского областного Собрания. 

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