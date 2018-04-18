Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе

14:18, 18 апреля 2018, ПАИ

В Писковской школе Псковского района открылся областной слет активистов школьных музеев Псковской области. Об этом сообщил начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов на своей странице в Instagram.

По его словам, в Псковской области работает более 60 школьных музеев. «В музеях есть экспозиции по истории поселков и городов, местах боевых действий, известных людях, учителях и ветеранах», - отметил Александр Седунов.

Он также уточнил, что дети посещая музеи изучают не только Псковскую область, но и в последствии становятся экскурсоводами для своих товарищей. «Наш региональный Центр детского и юношеского туризма и экскурсий является Федеральной инновационной площадкой, проводящий в течении уже многих лет тематические туристический экскурсионные маршруты для детей по Псковской области», - подчеркнул Александр Седунов.