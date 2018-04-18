0
17:50
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
15:56
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
15:15
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
14:47
#КОМАНДА2018 (ИНФОГРАФИКА)
14:28
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
14:18
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
14:03
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
Еще новости
Общество

4 мая на плацу псковской академии ФСИН пройдёт реконструкция и выставка оружия

4 мая на плацу псковского филиала Академии ФСИН России состоится торжественное мероприятие, посвященное подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет с участием представителей власти, силовых ведомств региона и Пскова, ветеранов.

Гости увидят выступление группы почетного караула и взвода барабанщиц Псковского филиала академии, реконструкцию подвига героев Великой Отечественной войны, а также выставку современного оружия; смогут проявить меткость при стрельбе в пейнтбольном тире и поучаствовать в различных конкурсах. На территории образовательной организации будет работать полевая кухня.

Приглашенных на праздник гостей ожидают 4 мая в 14:00 по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
18 апреля 2018
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
18 апреля 2018
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
18 апреля 2018
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
18 апреля 2018
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе 3
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
18 апреля 2018
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
18 апреля 2018
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018»
18 апреля 2018
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018» 2
Власти Псковской области поздравили муниципальных служащих с Днём местного самоуправления
18 апреля 2018
Власти Псковской области поздравили муниципальных служащих с Днём местного самоуправления

Идет загрузка...