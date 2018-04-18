4 мая на плацу псковской академии ФСИН пройдёт реконструкция и выставка оружия

15:03, 18 апреля 2018, ПАИ

4 мая на плацу псковского филиала Академии ФСИН России состоится торжественное мероприятие, посвященное подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет с участием представителей власти, силовых ведомств региона и Пскова, ветеранов.

Гости увидят выступление группы почетного караула и взвода барабанщиц Псковского филиала академии, реконструкцию подвига героев Великой Отечественной войны, а также выставку современного оружия; смогут проявить меткость при стрельбе в пейнтбольном тире и поучаствовать в различных конкурсах. На территории образовательной организации будет работать полевая кухня.

Приглашенных на праздник гостей ожидают 4 мая в 14:00 по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28

