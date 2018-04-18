В псковском филиале Академии ФСИН состоялось распределение выпускников 2019 года

14:19, 18 апреля 2018, ПАИ

В псковском филиале Академии ФСИН состоялось распределение выпускников 2019 года в территориальные органы ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Заседание комиссии по распределению выпускников 2019 года проходило председательством врио начальника управления кадров ФСИН России Александра Пирогова. Псковский филиал принял участие в заседании в режиме видео-конференц-связи с Академией ФСИН России.

Затем участники заседания огласили протокол, согласно которому курсанты из 15 регионов России вернутся на службу в территориальные органы ФСИН России в соответствии с заключенными контрактами.

Начальник псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин, обращаясь к четверокурсникам, особо отметил, что Федеральная служба исполнения наказаний предоставляет выпускникам возможность стопроцентного трудоустройства. Начальник образовательной организации выразил надежду, что все курсанты успешно завершат свое обучение и в будущем году приступят к исполнению своих служебных обязанностей в территориальных органах ФСИН России.