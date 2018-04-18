Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе

14:28, 18 апреля 2018, ПАИ

Сувенирный бренд Псковской области «Изборский пряник» занял первое место в номинации «Сувенир на память» конкурса, организованного в рамках XVII Межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства в Вологодской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Госкомитета Псковской области по культуре.

Мероприятие организовал департамент культуры и туризма Вологодской области совместно с информационным туристским центром Вологодской области.

В конкурсе прияли участие 230 интересных изделий народного промысла, полиграфической продукции из Вологодской, Новгородской, Ленинградской и Псковской областей, республик Коми и Карелия, а также из Ненецкого автономного округа.