3
17:50
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
15:56
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
15:15
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
14:47
#КОМАНДА2018 (ИНФОГРАФИКА)
14:28
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
14:18
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
14:03
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
Еще новости
Общество

Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе

Сувенирный бренд Псковской области «Изборский пряник» занял первое место в номинации «Сувенир на память» конкурса, организованного в рамках XVII Межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства в Вологодской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Госкомитета Псковской области по культуре.

Мероприятие организовал департамент культуры и туризма Вологодской области совместно с информационным туристским центром Вологодской области.

В конкурсе прияли участие 230 интересных изделий народного промысла, полиграфической продукции из Вологодской, Новгородской, Ленинградской и Псковской областей, республик Коми и Карелия, а также из Ненецкого автономного округа.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
18 апреля 2018
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
18 апреля 2018
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
18 апреля 2018
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
18 апреля 2018
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе 3
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
18 апреля 2018
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
18 апреля 2018
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018»
18 апреля 2018
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018» 2
Власти Псковской области поздравили муниципальных служащих с Днём местного самоуправления
18 апреля 2018
Власти Псковской области поздравили муниципальных служащих с Днём местного самоуправления

Идет загрузка...