О пунктах временного размещения при эвакуации проинформировало псковичей МЧС в рамках проходящих учений

17:04, 18 апреля 2018, ПАИ

Псковская область продолжает принимать участие в крупном командно-штабном учении МЧС России. 18 апреля Главное управление МЧС России по региону и областная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отрабатывают действия по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

В рамках проводимого учения управление информирует население о местах и порядке использования в случае возникновения чрезвычайной ситуации пунктов временного размещения. Они предназначены для приема, временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, выведенного из зоны ЧС или вероятной чрезвычайной ситуации. Под ПВР отводятся здания, пригодные для жилья (санатории, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря, гостиницы, учреждения образования), которые утверждаются постановлениями органов местного самоуправления муниципальных образований.

При выборе места размещения населения учитывается максимальное использование инженерной (дорог, электро-, водо-, тепло- и канализационных сетей) и социальной (медицинских учреждений, школ, предприятий торговли и общественного питания, коммунально-бытовых служб и т.п.) инфраструктур населенного пункта, в границах которого или рядом с ним будет определен ПВР.

Основными задачами пункта временного размещения в случае возникновения ЧС являются полное развертывание пунктов временного размещения эвакуируемого населения, подготовка к приему и размещению людей; организация учета прибывающего населения и его размещения; установление связи с эвакуационными (эвакоприемными) комиссиями и комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций муниципальных районов (городских округов) и поселений, с органом, уполномоченным на решение вопросов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования, с организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуируемого населения; организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения; информирование об обстановке прибывающих в пункт временного размещения людей; представление донесений о ходе приема и размещения населения в эвакуационные (эвакоприемные) комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций муниципальных районов (городских округов) и поселений.

Размещение эвакуируемого населения осуществляется в помещениях здания организации, развертывающей пункт временного размещения, с использованием ее материально-технических средств и оборудования.

В случае необходимости функционирование учреждения культуры или образования, на базе которого развертывается пункт временного размещения, приостанавливается по распоряжению руководителя органа местного самоуправления до завершения мероприятий по устранению поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации.