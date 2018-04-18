Вернуть псковским улицам средневековые названия предлагает общественник

15:09, 18 апреля 2018, ПАИ

Сразу два обращения, связанные с сохранением исторической памяти, рассмотрел в ходе приёма граждан в общественной приёмной «Единой России» председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания депутатов Владимир Яников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания.

Псковичка Антонина Алексеева сообщила депутату о двух воинских захоронениях в Печорском районе, которые, по её мнению, требуют особого внимания – могилы находятся в удалении от нахоженных мест и серьёзно пострадали от времени. Одно из них – в сосновом лесу километрах в десяти от Печор недалеко от развилки к деревне Забелино. «Звёздочки нет, сам обелиск побит, до ограждения страшно дотронуться – рухнет», - рассказала посетительница приёмной.

Второе захоронение – недалеко от деревни Иваново Болото. «Когда я училась в школе, мы ухаживали за могилой. Уже тогда кустарник подступал близко, сейчас, наверное, совсем всё заросло. В каком оно состоянии сейчас, я не знаю – там же теперь пограничная зона, туда не пройдёшь, не посмотришь», - поделилась опасениями женщина.

Владимир Яников поблагодарил Антонину Алексееву за внимание к могилам погибших бойцов. «Этими вопросами занимается волость, после зимы к празднованию Дня Победы они всегда приводят в порядок обелиски, - сообщил депутат. – Давайте сделаем так: я свяжусь с главами волостей и уточню информацию по двум этим захоронениям. Разыщем их. Вы очень правильно поднимаете вопрос. Спасибо вам за неравнодушие!»

Также в ходе приёма граждан к Владимиру Яникову обратился председатель общественной организации «Историческая память» Павел Дроздов. Предложение общественника касалось постепенного возвращения улицам города старых средневековых названий. «Вот, например, улица Леона Поземского. Она триста лет называлась Званница! Зван – это гость. То есть с той стороны встречали гостей. Красивое название? Красивое. Но в 1923 году 25 улиц и переулков одним взмахом были переименованы», - рассказал Павел Дроздов и перечислил ещё несколько улиц, поменявших старинные названия – Воровского, Софьи Перовской, Розы Люксембург.

В последние десятилетия некоторые улицы вновь получили новые имена и не всегда, как считает Павел Дроздов, удачно. Например, улица Карла Либкнехта, имеющая сложное произношение для псковичей, стала именоваться улицей Воеводы Шуйского. «Надо было возвращать старинное название – Покровская», - считает общественник.

Улица Розы Люксембург раньше называлась Никольской. Вопрос о её переименовании неоднократно поднимался на городской комиссии, рассматривающей такие вопросы, но пока всё осталось без изменений. Павел Дроздов подготовил документы и намерен отстаивать это предложение на ближайшем заседании.

В качестве компромиссной меры, которая не ударит по карману горожан, вынужденных в случае переименования улицы менять документы, руководитель общественной организации предложил использовать двойные аншлаги, где было бы указано современное название улицы, а ниже – старинное.

«Это было бы здорово! Я вас готов поддержать. Это было бы интересно и горожанам, и туристам», - согласился Владимир Яников. В случае с возвращением исторических наименований депутат предложил быть осторожнее: «Наше поколение привыкло к старым названиям. И даже Карла Либкнехта тоже для многих значимо. Эта улица в памяти не одной тысячи студентов-физматовцев, которые ежедневно по ней ходили. И я среди них. Они до сих пор к новому не привыкли».

По мнению депутата, работу по сохранению и возвращению старинных названий нужно вести, но избегая резких перемен. Кроме того, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению уверен, что в этот процесс должны быть вовлечены жители улиц.