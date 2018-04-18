Пыталовская прокуратура помогла местной жительнице купить дом на средства маткапитала

15:15, 18 апреля 2018, ПАИ

В Пыталово районная прокуратура помогла местной жительнице с несовершеннолетним сыном купить дом на средства материнского капитала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В прокуратуру Пыталовского района обратилась гражданка с жалобой на отказ отдела Пенсионного фонда в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала на покупку жилого дома. Пенсионный фонд признал жилье непригодным для проживания семьи с несовершеннолетними детьми. Прокуратура признала данное решение противоречащим части 2 статьи 8 закона № 256-ФЗ, где приведен исчерпывающий перечень случаев отказа в удовлетворении заявления. 8 декабря в порядке статьи 23 Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура вынесла протест с требованием отмены решения отдела Пенсионного фонда.

18 декабря Пенсионный фонд отказал в удовлетворении протеста по причине того, что специалист осматривал жилой дом гражданки и установил, что он находится в неудовлетворительном состоянии. Женщина не улучшила жилищные условия. Прокуратура района не согласилась с данным ответом и обратилась в Пыталовский районный суд с исковым заявлением в защиту прав несовершеннолетних детей, так как данная семья не имеет своего жилья.

10 апреля Пыталовский районный суд вынес решение, в котором удовлетворил исковые требования прокуратуры района. Решение Пенсионного фонда признанно незаконным. Суд обязал направить средства материнского капитала в счет погашения задолженности по договору займа на покупку жилого дома, а также взыскал с Пенсионного фонда судебные издержки за услуги представителя гражданки и стоимость услуг по проведению технической экспертизы жилого дома.