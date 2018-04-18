Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии

15:15, 18 апреля 2018, ПАИ

В поселке Идрице Себежского района в исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области организован участок, на котором осужденные начали изготавливать сувенирную продукцию, которая будет представлена гостям и жителям города в период проведения 39-х Международных Ганзейских дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, это направление позволяет не только лично поучаствовать в подготовке к масштабному фестивалю, но и расширить спектр выпускаемой продукции учреждением на участке по обработке древесины, а также создать дополнительные рабочие места для осужденных и увеличить объемы производства.

В список выпускаемой продукции вошли: нарды, шкатулки, шахматы, дачная мебель, разделочные доски и картины. На всех изделия художники, из числа осужденных, наносят символику предстоящего праздника. Всего на участке трудоустроено 9 человек, заработную плату осужденные получают в соответствии с минимальным размером оплаты труда в Российской Федерации.