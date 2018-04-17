Пскович украл продукты из магазина на Рижском проспекте

15:59, 18 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали псковича, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

17 апреля около 10:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 29-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.