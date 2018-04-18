776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)

15:56, 18 апреля 2018, ПАИ

18 апреля в Псковском районе у монумента русским воинам и великому князю Александру Невскому в честь 776-й годовщины победы над немецкими рыцарями на Чудском озере прошёл торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На возложении присутствовали представители руководства Пскова и Псковской области, ветераны, военнослужащие, школьники, юнармейцы и другие горожане.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов подчеркнул, что победа Александра Невского - яркий пример мужества и героизма, пример отваги, пример того, как нужно защищать Родину. «Александр Невский - это не просто исторический герой, а символ Псковской области, которым гордится вся страна. Сегодня масса примеров того, как последователи князя защищали нашу страну. Псковская земля была пограничной, и наши предки защищали границу страны веками. Давайте будем гордиться сопричастию к этому событию», - сказал он.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев подчеркнул, что псковичи бережно хранят память о подвиге Александра Невского. «В моменты тяжелых испытаний люди обращались к его подвигу, просили чуда, и чудо совершалось. Невские - великий полководец, он сумел обобщить опыт предков и создать русское военное искусство. Он показал, на что способны русские дружины, русский дух. Он также великий правитель, который всегда находил возможность договориться так, чтобы нашей Родине было хорошо», - отметил Владимир Воробьев.

Представитель районной администрации добавил, что молодому поколению стоит помнить о подвиге Александра Невского с тем, «чтобы ни один враг не ступил на нашу землю».

Протоиерей Олег Тэор поздравил собравшихся с Днем воинской славы. «Пусть эта победа напоминает нам, что мы всегда готовы исполнить свой долг, защитить Родину», - подытожил он.