Псковские активисты ОНФ обсудили перспективы реализации проекта «Профстажировки» в регионе

17:26, 18 апреля 2018, ПАИ

В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Псковской области на координационном совещании о ходе реализации проекта ОНФ «Профстажировки» в регионе общественники обсудили актуальные вопросы, с которыми сталкиваются как будущие молодые специалисты, так и работодатели. В их числе препятствия, которые возникают при поиске и непосредственно прохождении практики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Среди основных проблем можно выделить такие, как нестыковка между образовательным процессом и рабочим. Зачастую на производстве молодой человек не может применить знания, полученные в образовательном учреждении, поскольку технологический процесс на практике может иметь существенные отличия. В этой связи требуется более детальный подход к образовательному процессу в учебных заведениях, корректировка учебного времени на теорию и практику на базе предприятия. Кроме того, нам видится актуальной возможность прохождения практики как формы повышения квалификации. Это означает, что за прохождение практики на предприятии или производстве студенту нужно выдавать документ о том, что он прошел не только практику, а получил определенную степень квалификации. Например, на практике он освоил работу на современном станке, и впоследствии может полноценно на нем работать. В настоящее время документы о повышении квалификации могут выдавать только образовательные учреждения с соответствующей лицензией. Если такая возможность появится у работодателя, мы говорим сейчас о крупном и среднем бизнесе, то в перспективе он сможет успешнее решать кадровый вопрос, а выпускники легче находить работу», – пояснил координатор проекта ОНФ «Профстажировки» в Псковской области Артур Евтеев.

Он подчеркнул, что всероссийская база интернет-ресурса профстажировки.рф объединяет тысячи стажировок в разных отраслях. «От Псковской области на этом портале только шесть стажировок. Региональный крупный бизнес не очень хочет заходить на эту площадку, поскольку для практикантов требуется наставничество, что повышает затратную часть для предприятия», – отметил Евтеев.

Общественники ведут переговоры с крупными работодателями региона. «Пытаемся общаться с отделами кадров, выходим на прямой контакт с руководителями. Мы будем стремиться к росту числа подобных предложений. Ведь это важно для увеличения притока новой рабочей силы из других субъектов страны и сокращения оттока молодых специалистов из нашего региона. Стажеру требуется полноценный обучающий процесс на предприятии, а по факту практиканту могут доверить лишь, к примеру, условно покраску забора. Эффективность же практики предполагает полное внедрение в производственный процесс, особенно это касается ребят с инженерно-техническими специальностями», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Всеволод Козловский.

В рамках обсуждения на заседании также были затронуты темы профориентации среди старшеклассников.

Напомним, проект Народного фронта «Профстажировки» – инструмент для взаимодействия работодателей и молодых специалистов. Одна из основных целей проекта – помощь в трудоустройстве тем, кто только начинает трудовой путь.