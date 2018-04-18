Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов

17:50, 18 апреля 2018, ПАИ

Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По его словам, несмотря на снижение смертности в Псковской области, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остаётся одной из самых высоких в России. «Причин несколько: и пожилое население, и трудности в организации оказания медицинской помощи. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на совещании 17 апреля обратил внимание вице-премьера Ольги Голодец на то, что существуют трудности со своевременной доставкой пациентов, особенно из отдалённых мест. Конечно, своё особое место занимает санавиация, но, тем не менее, кареты Скорой помощи необходимы нашей области более, чем другим регионам, где нет той низкой плотности населения и большого количества мелких населённых пунктов», -подчеркнул Игорь Потапов.

Он также отметил, что в связи с этим Михаил Ведерников обратился к Ольге Голодец с просьбой рассмотреть выделение Псковской области дополнительных машин Скорой помощи. Сейчас на балансе числятся 143 автомобиля, почти у всех срок эксплуатации приближается к пяти годам и из-за большого пробега они имеют большой эксплуатационный износ. «Поэтому эта дополнительная партия автомобилей для нас важна», - соощил Игорь Потапов.

«Второй пласт проблем, который был озвучен на вчерашнем совещании, - своевременность обращения пациентов за медицинской помощью при острых состояниях, в частности, при инфарктах и инсультах. К сожалению, медики подчас сталкиваются с ситуациями, когда пациенты несколько часов, а то и дней, находятся дома, тогда как на лицо признаки инфаркта или инсульта. По инициативе врио губернатора на совещании затронули методы решения этой проблемы», - сказал председатель комитета.

Игорь Потапов уточнил, что госкомитет по здравоохранению по поручению Михаила Ведерникова привлечет к этой работе региональное отделение Союза пенсионеров. «Будем рассказывать пожилым людям о первых признаках острых состояний. Также мы хотим привлечь Управление образования: на уроках здоровья школьникам расскажут о первых признаках инфарктов и инсультов, чтобы они могли адекватно оценить состояние бабушек-дедушек, родителей и своевременно вызвать Скорую помощь. Также прорабатывается соглашение с «Почтой России»: чтобы мы обучили почтальонов, которые доставляют пенсии в отдаленные места, навыкам оказания первой помощи. Плюс будут использоваться традиционные наши формы работы: буклеты, лекции, пресс-конференции, встречи с докторами, информация в СМИ», - подытожил Игорь Потапов.