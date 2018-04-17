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За не вовремя выплаченную зарплату на директора Пустошкинской типографии завели дело

Государственная инспекция труда Псковской области рассмотрела административное дело в отношении директора ООО «Пустошкинская типография», возбужденное прокурором района. Установлено, что заработная плата 20 работникам за октябрь-декабрь 2017 года на общую сумму 288 тыс. 105,6 рублей выплачена несвоевременно, что является нарушением требований статей 21, 22, 136 ТК РФ, согласно которым работник имеет право на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы, а работодатель обязан выплачивать работнику в полном объёме причитающуюся ему заработную плату в сроки, установленные законом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

Постановлением государственного инспектора труда ГИТ в Псковской области директор типографии признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи  5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объеме, в соответствии со статьёй 236 ТК РФ работникам выплачены компенсации.

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