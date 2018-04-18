0
20:56
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
17:50
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
15:56
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
15:15
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
14:47
#КОМАНДА2018 (ИНФОГРАФИКА)
14:28
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
14:18
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
Еще новости
Общество

25 молодых активистов представят Псковскую область на юбилейном форуме «Ладога — 2018»

Делегация Псковской области примет участие в работе второй смены молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога — 2018», сообщили в Государственном управлении образования региона. Смена состоится с 19 по 25 мая в Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В состав делегации войдут 25 человек в возрасте от 18 до 30 лет: молодые добровольцы и активисты, а также лидеры молодежных общественных организаций.

«Отбор участников будет осуществляться через общероссийскую автоматическую систему «Молодежь России». Предпочтение будет отдано авторам социально значимых проектов, готовым представить свои идеи на форуме. Регистрация в системе проводится до 5 мая», — рассказала начальник отдела по государственной молодежной политике Госуправления образования Псковской области Наталья Николаева.

В рамках смены планируется провести конкурс «Молодой лидер СЗФО», для участия в котором нужно зарегистрироваться до конца апреля. После интенсивного отбора-обучения будут определены шесть победителей, которым будут предложены варианты наставничества от руководителей.

«Новая концепция проведения форума делает возможным выстроить образовательную и дополненную программу в ином формате, направленном на индивидуальный подход к участникам», — отмечают организаторы форума.

Межрегиональный форум «Ладога — 2018» пройдет в СЗФО в 10-й раз. В нем будут работать три смены: «Ладога профессиональная» (14–18 мая), «Ладога безграничная» (19–25 мая), «Ладога молодая» (26–30 мая). Ожидается порядка 1,3 тыс участников.

Организаторы юбилейного молодежного образовательного форума «Ладога-2018» — Федеральное агентство по делам молодежи, Администрация Ленинградской области при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Александра Беглова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
18 апреля 2018
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
18 апреля 2018
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
18 апреля 2018
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
18 апреля 2018
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
18 апреля 2018
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе 4
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
18 апреля 2018
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
18 апреля 2018
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018»
18 апреля 2018
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018» 3

Идет загрузка...