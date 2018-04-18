25 молодых активистов представят Псковскую область на юбилейном форуме «Ладога — 2018»

17:42, 18 апреля 2018, ПАИ

Делегация Псковской области примет участие в работе второй смены молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога — 2018», сообщили в Государственном управлении образования региона. Смена состоится с 19 по 25 мая в Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В состав делегации войдут 25 человек в возрасте от 18 до 30 лет: молодые добровольцы и активисты, а также лидеры молодежных общественных организаций.

«Отбор участников будет осуществляться через общероссийскую автоматическую систему «Молодежь России». Предпочтение будет отдано авторам социально значимых проектов, готовым представить свои идеи на форуме. Регистрация в системе проводится до 5 мая», — рассказала начальник отдела по государственной молодежной политике Госуправления образования Псковской области Наталья Николаева.

В рамках смены планируется провести конкурс «Молодой лидер СЗФО», для участия в котором нужно зарегистрироваться до конца апреля. После интенсивного отбора-обучения будут определены шесть победителей, которым будут предложены варианты наставничества от руководителей.

«Новая концепция проведения форума делает возможным выстроить образовательную и дополненную программу в ином формате, направленном на индивидуальный подход к участникам», — отмечают организаторы форума.

Межрегиональный форум «Ладога — 2018» пройдет в СЗФО в 10-й раз. В нем будут работать три смены: «Ладога профессиональная» (14–18 мая), «Ладога безграничная» (19–25 мая), «Ладога молодая» (26–30 мая). Ожидается порядка 1,3 тыс участников.

Организаторы юбилейного молодежного образовательного форума «Ладога-2018» — Федеральное агентство по делам молодежи, Администрация Ленинградской области при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Александра Беглова.