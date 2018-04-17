Приезжий из Ставропольского края обвиняется в совершении грабежа в Великих Луках

18:05, 18 апреля 2018, ПАИ

Приезжий из Ставропольского края обвиняется в совершении грабежа в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в феврале текущего года на проспекте Гагарина в Великих Луках был совершен грабеж. В темное время суток 29 - летний житель Санкт-Петербурга возвращался из увеселительного заведения. На него напал прохожий. С применением насилия незнакомец открыто похитил у петербуржца куртку, в которой были документы и деньги. Затем нападавший скрылся.

Подозреваемый по «горячим следам» был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки. Им оказался 28-летний не работающий, ранее неоднократно судимый житель Ставропольского края. Выяснилось, что в момент совершения противоправного деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенная куртка изъята.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Великолукский городской суд.