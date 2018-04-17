Жители Дно задержаны за сбыт наркотиков

18:09, 18 апреля 2018, ПАИ

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении лиц, подозреваемых в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 22-летний житель города Дно и его знакомый незаконно хранили синтетические наркотические средства в крупном размере с целью последующего сбыта.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и МО МВД России «Дедовичский» было установлено, что подозреваемые сбыли наркотики гражданину путем бесконтактного способа передачи, оставив их в тайнике. Молодые люди были задержаны.

В ходе проведенных следственных действий полицией обнаружено более 20 тайников с наркотическими средствами, предназначенными для сбыта. По имеющейся информации, молодым людям удалось сформировать группу потребителей наркотических средств около 30 человек.

С учетом характера и степени тяжести совершенного деяния, за которое предусмотрено максимальное наказание сроком 20 лет лишения свободы, следователь УМВД ходатайствовал перед Псковским городским судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время они помещены в следственный изолятор.