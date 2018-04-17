Туроператоры из Москвы и Санкт-Петербурга пройдут «По следам Александра Невского»

Новый межрегиональный информационный тур «По следам Александра Невского» объединит Псковскую и Новгородскую области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет региона по культуре, маршрут разработан в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в 2021 году.

В экскурсионной поездке, которая состоится с 20 по 22 апреля, примут участие 15 представителей крупнейших туроператоров Москвы и Санкт-Петербурга . Инфотур начнется в Пскове. Здесь его участники посетят Псковский кремль, в котором встречали князя после битвы на Чудском озере, воинский храм Александра Невского и монумент «Ледовое побоище» на горе Соколихе. Затем туроператоры познакомятся с Изборском, в окрестностях которого княжеская дружина не раз отбивала вражеские отряды, а также побывают в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где не так давно был открыт бюст святому благоверному князю Александру Невскому.

21 апреля участники инфотура станут зрителями международного военно-исторического фестиваля «Ледовое побоище», посвященного 776-й годовщине знаменитой победы войска Александра Невского в битве с Ливонским орденом на Чудском озере. Фестиваль проходит в исторических местах — деревнях Кобылье Городище и Самолва Гдовского района — в 12-й раз.

Завершится тур посещением Новгородского кремля и Ярославова Дворища, связанных с детством Александра Невского, а также Юрьева монастыря, где хранятся мощи брата великого князя Федора Ярославича.

На протяжении всей поездки участники также смогут попробовать свои силы в различных мастер-классах , связанных с культурой 13 века.

«После поездки туроператоры подготовят свои рецензии на этот маршрут и будут заниматься его продвижением на своих площадках», — отметили организаторы. Кроме того, они рассчитывают, что межрегиональный турмаршрут станет частью национального маршрута «Александр Невский».