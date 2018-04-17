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Культура

Туроператоры из Москвы и Санкт-Петербурга пройдут «По следам Александра Невского»

Новый межрегиональный информационный тур «По следам Александра Невского» объединит Псковскую и Новгородскую области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет региона  по культуре, маршрут разработан в рамках подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в 2021 году.

В экскурсионной поездке, которая состоится с 20 по 22 апреля, примут участие 15 представителей крупнейших туроператоров Москвы и Санкт-Петербурга. Инфотур начнется в Пскове. Здесь его участники посетят Псковский кремль, в котором встречали князя после битвы на Чудском озере, воинский храм Александра Невского и монумент «Ледовое побоище» на горе Соколихе. Затем туроператоры познакомятся с Изборском, в окрестностях которого княжеская дружина не раз отбивала вражеские отряды, а также побывают в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где не так давно был открыт бюст святому благоверному князю Александру Невскому.

21 апреля участники инфотура станут зрителями международного военно-исторического фестиваля «Ледовое побоище», посвященного 776-й годовщине знаменитой победы войска Александра Невского в битве с Ливонским орденом на Чудском озере. Фестиваль проходит в исторических местах — деревнях Кобылье Городище и Самолва Гдовского района — в 12-й раз.

Завершится тур посещением Новгородского кремля и Ярославова Дворища, связанных с детством Александра Невского, а также Юрьева монастыря, где хранятся мощи брата великого князя Федора Ярославича.

На протяжении всей поездки участники также смогут попробовать свои силы в различных мастер-классах, связанных с культурой 13 века.

«После поездки туроператоры подготовят свои рецензии на этот маршрут и будут заниматься его продвижением на своих площадках», — отметили организаторы. Кроме того, они рассчитывают, что межрегиональный турмаршрут станет частью национального маршрута «Александр Невский».

Напомним, что Псковская область — один из шести регионов, включенный в федеральный план подготовки к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. На недавней встрече с замминистра культуры РФ Аллой Маниловой врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсуждал возможность расширения участия региона в подготовке значимого события, в том числе за счет увеличения числа туристических маршрутов.

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