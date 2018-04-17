Туроператоры из Москвы и Санкт-Петербурга пройдут «По следам Александра Невского»
Новый межрегиональный информационный тур «По следам Александра Невского» объединит Псковскую и Новгородскую области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственный комитет региона по культуре, маршрут разработан в рамках подготовки к празднованию
В экскурсионной поездке, которая состоится с 20 по 22 апреля, примут участие 15 представителей крупнейших туроператоров Москвы и
21 апреля участники инфотура станут зрителями международного
Завершится тур посещением Новгородского кремля и Ярославова Дворища, связанных с детством Александра Невского, а также Юрьева монастыря, где хранятся мощи брата великого князя Федора Ярославича.
На протяжении всей поездки участники также смогут попробовать свои силы в различных
«После поездки туроператоры подготовят свои рецензии на этот маршрут и будут заниматься его продвижением на своих площадках», — отметили организаторы. Кроме того, они рассчитывают, что межрегиональный турмаршрут станет частью национального маршрута «Александр Невский».
Напомним, что Псковская область — один из шести регионов, включенный в федеральный план подготовки к