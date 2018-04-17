Продавцы двух великолукских магазинов стали жертвами мошенников

18:22, 18 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках продавцы двух магазинов стали жертвами мошенников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 14 апреля около 15:00 в магазин по улице Дворецкой зашла неизвестная женщина. Под предлогом покупки трех пачек сигарет она сумела отвлечь внимание продавщицы, демонстрируя купюру достоинством пять тысяч рублей. И в итоге, не расплатившись за товар, незнакомка завладела деньгами в сумме 4600 рублей, после чего скрылась. По данному факту проводится проверка.

А 15 апреля гражданке, работающей продавцом в одном из великолукских магазинов, позвонил неизвестный мужчина. Он представился специалистом по обслуживанию терминалов и попросил женщину помочь проверить одних из них. И для этого предложил с ее банковской карты отправить небольшую сумму на указанный номер. Однако, с карты великолучанки было списано в общей сложности 8300 рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.