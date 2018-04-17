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Продавцы двух великолукских магазинов стали жертвами мошенников

В Великих Луках продавцы двух магазинов стали  жертвами мошенников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области,  по имеющимся данным, 14 апреля около 15:00  в магазин по улице Дворецкой зашла неизвестная женщина. Под предлогом покупки трех пачек сигарет она сумела отвлечь внимание продавщицы, демонстрируя купюру достоинством пять тысяч рублей. И в итоге, не расплатившись за товар, незнакомка завладела деньгами в сумме 4600 рублей, после чего скрылась. По данному факту проводится проверка.

А 15 апреля гражданке, работающей продавцом в одном из великолукских магазинов, позвонил неизвестный мужчина. Он представился  специалистом  по обслуживанию  терминалов и попросил женщину помочь проверить одних из них. И для этого предложил с ее банковской карты отправить небольшую сумму на указанный номер. Однако, с  карты великолучанки  было списано в общей сложности 8300 рублей.  Потерпевшая обратилась  с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.

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