Программа «Секрет бессмертия», посвященная 100-летию поэта Бориса Заходера, пройдет в псковской библиотеке

19:30, 18 апреля 2018, ПАИ

22 апреля, накануне Всемирного дня книги и авторского права, в Центральной городской библиотеке пройдет программа «Секрет бессмертия», посвященная 100-летию со дня рождения писателя, поэта и переводчика Бориса Заходера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Программа начнется в 15:00 с акции дарения библиотеке Татьяной Наместниковой книг о Винни-Пухе, изданных в разные годы и на разных языках.

«Сначала я собирала Винни-Пуха в пересказе Бориса Заходера с иллюстрациями отечественных художников. Потом в коллекции стали появляться книги на языках разных народов. Несомненной удачей считаю приобретение факсимильного издания «Winnie-The-Pooh» 1956-го года (к 30-летию изданиякниги Алана Милна) и подарочное издание к 80-летию книги. Попутно приобретала книги о Винни-Пухе на украинском, эстонском, латышском, испанском, итальянском, японском. Буду рада, если кого-то из читателей заинтересует моя небольшая коллекция. С радостью дарю книги читателям Центральной городской библиотеки Пскова. Настало время передать их людям, передать в «хорошие руки», и библиотека прекрасно с этим справится», - отмечает Татьяна Наместникова.

В этот день также откроется выставка авторской игрушки «Винни-Пух и все-все-все» Псковского кукольного дома, мастера которого принимают участие в профессиональных выставках кукольников в России и за рубежом. Для каждого посетившего выставку приготовили открытку с изображением Винни-Пуха.

Отметим, Борис Заходер широко известен не только в России, но и за рубежом, он лауреат многих литературных премий, в том числе Государственной премии Российской Федерации и Международной премии имени Г.Х. Андерсена. Его переводы-пересказы «Винни-Пуха», «Алисы», «Питера Пэна» давно стали классикой. Всю жизнь Борис Заходер переводил Гете и сам был поэтом, но в истории человеческой мысли больше остался как переводчик книги Алана Милна «Винни-Пух». Он блистательно перевел на русский язык книгу о Винни-Пухе в 1960 году.

В подавляющем большинстве случаев переданы все предложения оригинала, и для интонаций, каламбуров и шуток Алана Милна найдены русские соответствия. Этот перевод послужил прямым или косвенным образцом для выходивших в советское время изданий «Пуха» на языках народов СССР.