Капитальный ремонт и уборку города обсудили сегодня на заседании Комитета Псковской городской Думы

19:58, 18 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 18 апреля, состоялось заседание Комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством замглавы города Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, в мероприятии приняли участие и.о. заместителя главы администрации города - начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров, заместитель администрации города Елена Жгут, председатель Контрольно - Счетной палаты Пскова Василий Гончар, председатель регионального Фонда капитального ремонта Сергей Макарченко, руководители органов и структурных подразделений города.

Члены комитета согласовали вопросы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета и предоставлению жилья по коммерческому найму и в связи с необходимостью продления сроков действия ранее заключенных договоров.

На заседании депутаты рассмотрели вопрос о законодательной инициативе Псковской городской Думы по внесению в Псковское областное Собрание депутатов проекта закона Псковской области «О внесении изменений в статью 24 Закона Псковской области «об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».

Депутат Олег Брячак предложил дополнить перечень работ за счет Фонда капитального ремонта Псковской области утеплением фасадов и ремонтом пандусов общего имущества собственников многоквартирных домов. Сергей Макарченко пояснил, что это может повлечь увеличение взноса за капремонт для горожан. После дискуссии члены комитета решили вынести данную законотворческую инициативу на обсуждение депутатов на ближайшую сессию городской Думы.

В ходе работы члены комитета заслушали и приняли к сведению итоги контрольных выездов на территорию избирательных округов №№ 7 и 15. Члены комитета одобрили результаты работы депутатов Ольги Федоровой и Дениса Иванова, а заключение по выездам решено направить в Администрацию города для работы по устранению выявленных проблем.

Депутаты также приняли к сведению информацию о деятельности Управления городского хозяйства по выявлению нарушений и составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства и парковки на зеленой зоне.

Алексей Захаров в своем выступлении подчеркнул, что за 2017 год сотрудниками УГХ составлено 242 протокола об административных правонарушениях, из которых 187 относятся к парковкам автотранспорта на зеленой зоне. Начальник Управления городского хозяйства добавил, что гражданам и организациям выдано 294 уведомления об устранении нарушений Правил благоустройства.

Кроме того, Алексей Захаров рассказал об исполнении постановления главы города Пскова № 99, касающегося уборки города в весенне-летний период 2018 года. По его словам, управляющими организациями проводится уборка дворовых территорий, остановочных комплексов, благоустройство воинских захоронений, до горожан доводится информация о месячнике по благоустройству. «К концу месяца город будет чистым», - пообещал он.

В заключение депутаты обсудили обращение Юлии Пожидаевой о капитальном ремонте кровли домов №№ 41 и 47 по улице Народной. Она попросила членов комитета найти возможность помочь жителям этих домов, так как речь идет о безопасности псковичей.

Из-за протечек кровли, которую управляющая компания ремонтирует уже не один год, повреждена электропроводка, неоднократно возникали пожары, а жителям приходилось находиться в квартирах без света по несколько дней. По ее словам, на 19 апреля назначено собрание жителей, на котором администрация города вместе с управляющей компанией на месте решит, какие работы надо провести в первую очередь.

Сергей Макарченко и Алексей Захаров высказали мнение, что пути решения данной проблемы существуют, и в рабочем порядке вместе с Госкомитетом по ЖКХ администрации Псковской области этот вопрос будет решен.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей очередной 9-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце апреля.