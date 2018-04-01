19 апреля в Пскове пройдут массовые проверки водителей
ГИБДД УМВД России по городу Пскову 19 апреля проведут массовые проверки водителей для выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Основные цели мероприятия: выявление фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.
Места проведения массовых проверок:
С 11:00 до 11:50 – Октябрьский проспект – улица Вокзальная;
С 13:00 до 13:40 – Рижский проспект – улица Киселева.