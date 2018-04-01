19 апреля в Пскове пройдут массовые проверки водителей

20:15, 18 апреля 2018, ПАИ

ГИБДД УМВД России по городу Пскову 19 апреля проведут массовые проверки водителей для выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основные цели мероприятия: выявление фактов управления водителями транспортных средств в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушений правил применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств и правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Места проведения массовых проверок:

С 11:00 до 11:50 – Октябрьский проспект – улица Вокзальная;

С 13:00 до 13:40 – Рижский проспект – улица Киселева.