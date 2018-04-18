Председатель Псковского регионального общества слепых обратился к Александру Котову за помощью

20:32, 18 апреля 2018, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов встретился с председателем Псковского регионального отделения Всероссийского общества слепых Владимиром Прокудиным. Руководителя общественной организации сопровождала супруга – Светлана Прокудина и директор предприятия общества слепых Сергей Гаркун.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, рабочая встреча с Владимиром Прокудиным стала первой после избрания общественника на должность председателя – до этого на протяжении 43 лет Псковскую региональную организацию ВОС возглавлял Александр Яковлев, с которым у областного Собрания депутатов и лично Александра Котова сложились деловые отношения. Результатом взаимодействия стало принятие в 2014 году закона «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Псковской области».

«Областное Собрание всегда сотрудничало с общественной организацией слепых, и мы готовы продолжать его теперь уже с Владимиром Алексеевичем. Некоторые вопросы мы вместе успешно решали», - отметил Александр Котов.

«Благодаря вашей личной помощи, и я везде это подчёркиваю, наше предприятие и предприятие общества глухих ещё существуют, - подтвердил Сергей Гаркун. – По сути дела, в области у нас осталось четыре предприятия, где работают инвалиды. Три у слепых – Печоры, Великие Луки и Псков, одно у глухих. Эти четыре предприятия – скелет, который поддерживает в значительной степени, в том числе и финансово, общества инвалидов. Хоть сумма в итоге и небольшая, но для нас она существенна».

В ходе состоявшейся встречи Владимир Прокудин вновь обратился от имени двух общественных организаций за содействием в получении государственной поддержки. Одна из просьб касалась внесения изменений в порядок предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате труда инвалидов в части размера субсидий до девяти месяцев в году. Вторая – дополнения в действующую госпрограмму «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы», предусматривающего предоставление субсидий для возмещения затрат в связи с проведением модернизации коллективных и рабочих мест инвалидов.

«Оборудование на наших предприятиях физически и морально устарело, производительность труда в принципе невысокая: из трёхсот сотрудников более половины – люди с ограниченными возможностями. Без помощи нам не выжить. Например, после штамповщика идёт линия сборки – это 15 рабочих мест. Модернизируя узловые точки технологической цепи, мы могли бы обеспечить дополнительной работой сотрудников», - пояснил Сергей Гаркун.

Кроме того, общественные организации обратились с просьбой рассмотреть возможность возмещения части затрат по оплате коммунальных платежей на предприятиях, где более 50% сотрудников – лица с ограниченными возможностями.

«Не обещаю решений сразу, надо всесторонне предложения изучить и всё взвесить, - ответил на обращение Александр Котов. – Ещё раз скажу: мы готовы к сотрудничеству, если будут вопросы, всегда готов встретиться и пообщаться».