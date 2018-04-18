Молодежный парламент проведет для старшеклассников форум «ГражДА!нин!»

20:43, 18 апреля 2018, ПАИ

21 апреля в Пскове в школе №47 пройдет Форум для старшеклассников «Я-ГражДА!нин!». Организатором Форума является Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе парламента.

После торжественного открытия мероприятия, в 11:00 стартует международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». После - члены Молодёжного парламента, представители регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» разделят участников на команды и проведут небольшой интерактивный квест.

В 12:00 начнут работу интерактивные площадки форума по разным тематикам: «Российский союз молодежи», «Патриотизм VS Национализм», «Разговор с Уполномоченным по правам ребенка о правонарушениях и ответственности», «Дебаты на тему: «Георгиевская лента: ЗА и ПРОТИВ»», «Молодежный парламент при Псковском областном собрании депутатов».

После небольшого перерыва состоится торжественное закрытие форума и флеш-моб для участников.