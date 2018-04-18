Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси

20:56, 18 апреля 2018, ПАИ

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова 18 апреля приняла участие во встрече с заместителем Председателя СФ Юрием Воробьёвым в качестве кандидата от Палаты молодых законодателей при Совете Федерации в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, конкурсный отбор в состав Молодёжной палаты России и Беларуси состоялся в начале апреля. В число семи кандидатур, одобренных в ходе заседания Палаты молодых законодателей, вошла самый молодой депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова.

Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Николай Бурматов представил Юрию Воробьеву своих коллег из разных регионов России, рассказал о принципах и критериях отбора кандидатов в состав Молодёжной палаты.

Юрий Воробьёв в свою очередь подчеркнул, что молодые парламентарии являются представителями Совета Федерации в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. «Вы должны приложить максимум усилий, проявить активность. Хорошим полем деятельности могут стать постоянные комиссии Парламентского собрания, – подчеркнул вице-спикер. – Главное – стремление к установлению крепких добрососедских связей регионов России и Белоруссии».

Сенатор рассказал о деятельности и принципах работы Парламентского Собрании Союза Беларуси и России, призвал молодых людей активнее использовать информационные ресурсы двух стран и различные дискуссионные площадки для продвижения идей, направленных на укрепление Содружества.

В ходе беседы с вице-спикером СФ молодые парламентарии подняли актуальные темы межгосударственного взаимодействия и межрегионального сотрудничества, а также вопросы, касающиеся молодёжной политики.

По мнению Лидии Драгуновой, молодые законодатели двух стран должны пропагандировать важность союзных отношений. «Схожесть наших менталитетов, а так же одна романо-германская правовая семья, совместное историческое пришлое дают возможность совершенствовать наши государства во всех сферах жизнедеятельности», - поделилась позицией псковский депутат.

«Одним из механизмов развития отношений двух народов может стать реализация грамотной молодёжной политики, которая ориентирована на взаимообогащение политической культуры, повышения образовательного уровня уже нового поколения обеих стран. Поэтому свободное передвижение, языковая и культурная близость и государственное содействие окажут положительное влияние для каждого государства. Инициативность молодёжи, нацеленная на развитие и созидание, будет успешным продолжением традиций», - отметила Лидия Драгунова.

Решение о создании Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России было принято Советом Парламентского Собрания 16 марта 2018 года. Положением предусматривается, что Молодёжная палата должна формироваться из числа членов и депутатов палат Национального Собрания республики Беларусь и палат Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, а также из представителей молодёжных парламентов, молодёжных отделений политических партий и организации, молодёжных движений и общественных объединений.