Журнал People назвал самую красивую женщину в мире

21:22, 18 апреля 2018, ПАИ

Журнал People составил список самых красивых людей. Лидером стала певица Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, которая оказалась на обложке специального выпуска, пишет Лента.ру.

На снимке исполнительница запечатлена с двумя своими детьми. «Она может быть поп-звездой и лауреатом «Грэмми», но звезда нашего «красивого выпуска» признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться», — гласит подпись. В номер вошло интервью с артисткой.

В журнале, который появится в киосках 20 апреля, также представлены интервью с актрисой Ярой Шахиди и звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев.

Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них, в том числе, невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс. Раньше список назывался «Самая красивая женщина».