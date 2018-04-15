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Журнал People назвал самую красивую женщину в мире

Журнал People составил список самых красивых людей. Лидером стала певица Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, которая оказалась на обложке специального выпуска, пишет Лента.ру.

На снимке исполнительница запечатлена с двумя своими детьми. «Она может быть поп-звездой и лауреатом «Грэмми», но звезда нашего «красивого выпуска» признает, что, когда речь заходит о материнстве, она предпочитает не торопиться», — гласит подпись. В номер вошло интервью с артисткой.

В журнале, который появится в киосках 20 апреля, также представлены интервью с актрисой Ярой Шахиди и звездой «Дневников вампира» Ниной Добрев.

Всего в рейтинг красивых людей попали более 70 женщин и 5 мужчин. Среди них, в том числе, невеста принца Гарри Меган Маркл, актриса Галь Гадот, рэпер Дрэйк и теннисистка Серена Уильямс. Раньше список назывался «Самая красивая женщина».

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