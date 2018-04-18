0
20:56
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
17:50
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
15:56
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
15:15
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
14:47
#КОМАНДА2018 (ИНФОГРАФИКА)
14:28
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
14:18
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
Еще новости
Общество

Более 700 псковских спасателей приняли участие во втором этапе командно-штабного учения, проводимого МЧС России

В Псковской области прошел второй этап командно-штабного учения, проводимого МЧС России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно полученным вводным, в результате неблагоприятной обстановки, сложившейся в ходе прохождения весеннего половодья, оказались подтопленными ряд территорий Псковского района.

В рамках учения силы и средства Главного управления МЧС России по Псковской области приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Организовано взаимодействие с органами управления функциональной и территориальной подсистемами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Псковской области.

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС области направлены в районы условных ЧС для отработки практических мероприятий по командно-штабному учению.

Также в зоны условного подтопления направлены силы и средства пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

На базе Главного управления МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В ходе учения также отработаны эвакуационные мероприятия с организацией работы пунктов временного размещения населения, условно оказавшегося в зоне ЧС.

Для мониторинга паводковой обстановки задействованы воздушные суда различной ведомственной принадлежности, а также беспилотные летательные аппараты МЧС России.

Для практических действий по выполнению противопаводковых мероприятий на втором этапе командно-штабного учения привлекалась группировка сил и средств в составе 1992 человека, в том числе от МЧС России - 748 человек и 445 единиц техники, в том числе от МЧС - 168 единиц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
18 апреля 2018
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
18 апреля 2018
Масштабный ликбез по сердечно-сосудистым заболеваниям проведут в Псковской области - Игорь Потапов
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
18 апреля 2018
776-ю годовщину Ледового побоища отметили торжественным митингом в Пскове (ВИДЕО)
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
18 апреля 2018
Сувениры к Ганзейским дням в Пскове готовят заключенные Себежской колонии
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе
18 апреля 2018
Изборский пряник признан лучшим сувениром на Северо-Западе 4
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
18 апреля 2018
Псковский областной слет активистов школьных музеев открылся в Писковской школе
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
18 апреля 2018
Александр Котов поблагодарил муниципальных работников за нелегкую, но нужную людям работу
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018»
18 апреля 2018
В модной фотосессии от магазина Serginnetti приняли участие финалистки «Миссис Псков 2018» 3

Идет загрузка...