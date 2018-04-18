Более 700 псковских спасателей приняли участие во втором этапе командно-штабного учения, проводимого МЧС России

21:30, 18 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области прошел второй этап командно-штабного учения, проводимого МЧС России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно полученным вводным, в результате неблагоприятной обстановки, сложившейся в ходе прохождения весеннего половодья, оказались подтопленными ряд территорий Псковского района.

В рамках учения силы и средства Главного управления МЧС России по Псковской области приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Организовано взаимодействие с органами управления функциональной и территориальной подсистемами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Псковской области.

Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС области направлены в районы условных ЧС для отработки практических мероприятий по командно-штабному учению.

Также в зоны условного подтопления направлены силы и средства пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

На базе Главного управления МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В ходе учения также отработаны эвакуационные мероприятия с организацией работы пунктов временного размещения населения, условно оказавшегося в зоне ЧС.

Для мониторинга паводковой обстановки задействованы воздушные суда различной ведомственной принадлежности, а также беспилотные летательные аппараты МЧС России.

Для практических действий по выполнению противопаводковых мероприятий на втором этапе командно-штабного учения привлекалась группировка сил и средств в составе 1992 человека, в том числе от МЧС России - 748 человек и 445 единиц техники, в том числе от МЧС - 168 единиц.