В Пскове состоялся финал областной игры КВН «О ПДД в шутку и всерьёз»

21:41, 18 апреля 2018, ПАИ

13 апреля в Многопрофильном правовом лицее № 8 города Пскова состоялся финал игры КВН «О ПДД в шутку и всерьёз». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, игра проходила в три этапа: первый — районный отборочный, второй — областной отборочный, третий — областной финал.

Отбор команд на областной финал проводился заочно, на основании видеозаписей выступления команд. Победителями заочного отборочного тура стали 8 команд из Псковского, Великолукского, Островского, Струго-Красненского, Себежского, Дедовического районов и города Пскова.

Великолукский район на этом конкурсе представляли две команды, которые являются победителями районного этапа.

Игра состояла из пяти конкурсов: визитная карточка по теме «Всегда и везде мы соблюдаем ПДД!», разминка команд по темам «Дорожная ситуация», «Живи по правилам», «Будь вежлив — пристегнись» и т. д., домашнее задание «Уже как 45 лет — ЮИД на страже порядка стоит!», конкурс капитанов «Что бы значил этот знак?», музыкальный конкурс «ПДД мы соблюдаем и ЮИДовцев поздравляем!».

Выступления команд оценивались по следующим критериям: тематическая направленность, содержание, актуальность, находчивость, изобретательность, использование музыкальных средств, общая культура исполнения, реакция зрительного зала. Так же учитывался внешний вид команды: единая форма, эмблема и другие индивидуальности команды.

Команды Великолукского района с достоинством прошли все испытания. Команда «Без тормозов» заняла второе место. Эта команда награждена кубком, почетной грамотой и памятным подарком. Команда «Бумер», занявшая четвёртое место, награждена дипломом участника конкурса и памятным подарком.