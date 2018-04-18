Ростуризм исключил из реестра туроператоров более 200 компаний

22:08, 18 апреля 2018, ПАИ

Ростуризм исключил из единого федерального реестра 224 компании по разным причинам. Как пишут «Ведомости», это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

В частности, некоторые компании не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения. Среди них «Туристическая компания «Мир», «Глобал диалог, «Мир экскурсий», «Таврида-тур», «Альфа-тур». Еще несколько компаний не предоставили необходимую отчетность, а кто-то сам решил прекратить туроператорскую деятельность, указано в приказе.

Часть туроператоров проводят внутреннюю реорганизацию для повышения эффективности бизнеса через реорганизацию юрлиц, что никак не отразится на работе компании, сообщаетАссоциация туроператоров России. Например, среди них «Музенидис тревел» и «Слетать.ру».