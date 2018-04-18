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Общество

Ростуризм исключил из реестра туроператоров более 200 компаний

Ростуризм исключил из единого федерального реестра 224 компании по разным причинам. Как пишут «Ведомости», это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

В частности, некоторые компании не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения. Среди них «Туристическая компания «Мир», «Глобал диалог, «Мир экскурсий», «Таврида-тур», «Альфа-тур». Еще несколько компаний не предоставили необходимую отчетность, а кто-то сам решил прекратить туроператорскую деятельность, указано в приказе.

Часть туроператоров проводят внутреннюю реорганизацию для повышения эффективности бизнеса через реорганизацию юрлиц, что никак не отразится на работе компании, сообщаетАссоциация туроператоров России. Например, среди них «Музенидис тревел» и «Слетать.ру».

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