Теперь россиянам официально разрешено собирать валежник для собственных нужд

22:20, 18 апреля 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам собирать валежник для собственных нужд. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Российская газета».

Закон вносит в Лесной кодекс поправки, приравнивающие валежник к недревесным лесным ресурсам - ягодам и грибам. Валежником считаются поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные из-за непогоды или по иным естественным причинам.

Уже в следующем году граждане смогут заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев и их части, сучья и ветви для собственных нужд - закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Сейчас сбор валежника приравнивается к рубке леса в целях заготовки древесины. Тем, кто собирает упавшие ветви и стволы без разрешения, грозит административное и уголовное наказание.