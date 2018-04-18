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Общество

Псковичам советуют, как правильно выбрать кадастрового инженера

Псковичам рассказали, как правильно выбрать кадастрового инженера. Соответствующая памятка опубликована на официальном сайте районной администрации.

Прежде, чем обратиться к кадастровому инженеру, необходимо понимать, что выбор этого специалиста может как решить многие вопросы по имеющимся объектам недвижимости, так и усугубить или усложнить решение землепользователя, собственника или арендатора оформить свои документы на земельные участки и объекты капитального строительства в соответствии с действующим законодательством в сфере объектов недвижимости, потому что от качества работы кадастрового инженера напрямую зависит соблюдение законных интересов всех сторон.

Очевидным должно быть то, что всегда необходимо истребовать от кадастрового инженера договор на выполнение кадастровых работ, чтобы в дальнейшем, в случае возникновения каких-либо споров по границам, по местоположению объекта недвижимости, гражданин мог обратиться и потребовать исправления.

Для того чтобы выбрать кадастрового инженера и доверить ему оформление своих документов на имеющиеся объекты недвижимости, необходимо руководствоваться не только стоимостью оказываемых им работ, а и опытом, профессиональной репутацией, личностными качествами, которые, безусловно, должны быть высоконравственными и ответственными. Очень важно, чтобы это был специалист, который несет полную ответственность за некачественное выполнение услуг.

С 1 декабря 2016 г. кадастровые инженеры обязательно должны являться членами профессиональной саморегулируемой организации (СРО), которая проверяет, контролирует их деятельность и в случае выявления ошибок исправляет ситуацию.

Проверить репутацию кадастрового инженера можно на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» в разделе «Реестр кадастровых инженеров». Для этого достаточно ввести в поисковое поле ФИО специалиста. Через несколько секунд высветятся данные о его квалификационном аттестате (действующий, аннулирован, исключен), результаты профессиональной деятельности (сколько было принято положительных решений органом кадастрового учета и грубых отказов с нарушением требований действующего законодательства), контактные данные.

Каждый гражданин сам вправе выбрать своего специалиста, которому доверит оформить свои «сокровенные сотки земли» и квадратные метры квартир или домов.

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