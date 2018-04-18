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Общество

Судебный пристав-исполнитель проводит прием в Палкинском районе

Судебный пристав-исполнитель проводит прием в Палкинском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации района, прием будет проходить каждую среду, с 10:00 до 15:00, в актовом зале администрации.

Он будет осуществляться по вопросам взыскания алиментов, заработной платы, погашения задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий. Предварительная запись граждан и представителей организаций осуществляется по телефону: 8 (81148) 2-33-48.

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