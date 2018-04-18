Профилактические беседы о палах травы провели псковские спасатели с жителями Пустошки

22:51, 18 апреля 2018, ПАИ

18 апреля сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам совместно с представителем администрации Пустошкинского района проведён профилактический рейд в г. Пустошка и деревне Мутовозово Пустошкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлён обход жилых домов, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки на тему запрета несанкционированных палов травы, с гражданами проведены индивидуальные беседы на противопожарную тематику.

В рамках проведённого инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе населённых пунктов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара. Также жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных служб.