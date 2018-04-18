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Общество

Сельскохозяйственная ярмарка «Весна-2018» пройдет в Великих Луках

Администрация города Великие Луки приглашает принять участие в универсальной ярмарке «Весна-2018». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации, в ней примут участие крестьянские (фермерские) хозяйства, сельхозпроизводителей, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, облпотребсоюза. 

Ярмарка  состоится 29 апреля 2018 года в городе Великие Луки на площади Ленина.
Время работы универсальной ярмарки: с 08:00 до 16:00. Телефон для справок: 8(81153) 4-65-53, тел./факс 8(81153) 3-84-32.

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