Андрей Макаревич придумал способ гарантированно заблокировать Telegram

23:02, 18 апреля 2018, ПАИ

Музыкант Андрей Макаревич предложил российским властям способ гарантированно заблокировать работу мессенджера Telegram на территории страны. Об этом артист написал в своем Facebook.

«Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают - надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А что, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле - вдруг Трамп позвонит?» - написал он.

Его подписчики, как отмечает «Лента.ру», предположили, что власти на такой радикальный шаг не решатся. «Как же российские телезрители будут узнавать, кого сейчас правильно ненавидеть?» - поддержал тему Андрей Колчевников.