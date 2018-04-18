Званый обед устроили представители Красного Креста для в честь 85-летия псковички Любови Федоровой

23:08, 18 апреля 2018, ПАИ

Псковичка Любовь Федорова сегодня, 18 апреля, отметила свой 85-летний юбилей, в честь нее устроили званый обед. Как рассказали в Псковском отделении Красного Креста, проведение Званых обедов в рамках проекта Псковского Красного Креста позволяет 85-летним юбилярам пригласить на праздник своих друзей – ровесников, чтобы вместе отметить знаменательную дату.

Это уже второй юбилей, проведенный в рамках проекта и «виновницей» торжественного мероприятия стала Федорова Любовь Михайловна, учитель с многолетнем стажем, отличник просвещения СССР. Для юбиляра в одном из псковских кафе были накрыты праздничные столы, концертную программу подготовили волонтеры старшего возраста из Пыталова под руководством председателя местного отделения Российского Красного Креста Маргариты Михайловой.

Открыл мероприятие председатель Псковского Красного Креста Петр Василевский, который в своем приветственном слове не только поздравил Любовь Михайловну с юбилеем, но и поблагодарил её за бесценный учительский труд. «Учитель совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдает свои знания, вкладывает в воспитанников частицу своего сердца. И эта самоотверженность заслуживает самых высоких похвал» — сказал Петр Василевский.

Сценарий мероприятия был построен так, чтобы праздник получился незабываемым. Все участники юбилея совершили путешествие во времени. Каждый из 30 участников праздничной встречи смог выступить перед юбиляром, поведать присутствующим особенно памятные события из жизни Любови Михайловны.

Напомним, Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, в частности жертв фашизма начал работу в Пскове в декабре 2017 года и продлится по 30 ноября 2018 года.

В рамках проекта действует Школа пожилого человека. Здесь оказывают социально-правовые консультации, помощь в вопросах компьютерной грамотности и использовании сети Интернет, а также психологическую поддержку. Кроме того, в школе проводится индивидуальное обучение родственников приемам ухода за больными на дому и организован пункт проката средств малой реабилитации, где в безвозмездное пользование выдают опорные трости и костыли, ходунки и инвалидные кресла.

Сотрудники Центра и геронтоволонтеры наносят «визиты внимания» к маломобильным и немобильным пожилым людям. Помимо этого еженедельно по понедельникам, средам и пятницам волонтеры дежурят на «Телефоне общения» (8-963-338-03-50), принимая звонки пожилых псковичей, которые хотят просто пообщаться.

Одной из форм досуговой работы стал «Клуб рассказов», где пожилые люди в непринужденной обстановке делятся своими воспоминаниями о жизни в годы Великой Отечественной войны со школьниками и студентами. Подопечные проекта могут воспользоваться транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения.

Напомним, что праздничная встреча состоялась в рамках проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.