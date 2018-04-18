В Дании обнаружили загадочную подлодку времен Второй мировой войны

23:19, 18 апреля 2018, ПАИ

Немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны U-3523 была найдена на дне пролива Скагеррак. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на издание The Daily Star.

Подлодка была потоплена в мае 1945 года британским бомбардировщиком, однако ее обломки до сих пор не были найдены, и потому возникла версия, что на ней могли бежать в Аргентину нацистские лидеры.

Впрочем, проверить, кто находился на борту, будет сложно — лодка лежит на глубине 123 м.

3 апреля российское океанографическое судно «Янтарь» прекратило поиски пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан».

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. На борту подводного судна находились 44 моряка. Спустя две недели — 30 ноября — экипаж был официально признан погибшим, но поиски самой подлодки или ее останков продолжены. ВМС Аргентины потратили 780 млн песо ($34,4 млн) на поиски.