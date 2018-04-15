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День российской полиграфии празднуют сегодня

19 апреля в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День российской полиграфии, учреждённый в 2014 году. Об этом пишет портал calend.ru. Согласно справочникам, «полиграфия» – отрасль производства, связанная с выпуском печатной продукции: книжной, журнальной, газетной, деловой, этикеточной. История выбора даты для празднования этого дня имеет много общего с Днём православной книги, который отмечается 14 марта, так как оба напрямую связаны с основанием печатного дела на Руси. Именно оттуда, из XVI века начинается история полиграфии как отдельной отрасли.

За точку отсчета было выбрано важное историческое и культурное событие – выход в свет в 1564 году «Апостола» – первой печатной книги на Руси, подготовленной Иваном Фёдоровым. Впоследствии эта дата стала основанием для учреждения празднования Дня православной книги. 

Что же касается 19 апреля, то считается, что в этот день в 1563 году первопечатник Иван Фёдоров начал работу над книгой. Тогда же в середине XVI века по указу Ивана Грозного в Москве была основана и первая типография, положившая начало печатному делу на Руси. Поэтому 19 апреля и решено выбрать в качестве дня рождения Российской полиграфии. С инициативой же учреждения такого профессионального праздника выступили сами полиграфисты, которую в 2013 году поддержало и Министерство Культуры РФ, а также Агентство по печати и массовым коммуникациям.

Сегодня праздник отмечают не только люди, стоящие у печатного оборудования. Полиграфия как отрасль производства включает в себя труд людей разных профессий – дизайнеров, редакторов, менеджеров, инженеров. 

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