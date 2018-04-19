Поклониться яблоне и поесть моченых яблок советует сегодня народный календарь

11:09, 19 апреля 2018, ПАИ

Евтихий Тихий да Ерема Пролетный наступил 19 апреля по народному календарю. Об этом пишет портал calend.ru. Этот день получил название в честь двух святых — архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в VI веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в III веке.

По дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».

На Евтихия обычно зацветают яблони. В русском фольклоре они всегда были символом девичьей красоты и невинности, поэтому в свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету. В этот день нужно было уважить яблоню — поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Не грех было откушать и моченых яблочек — если, конечно, они сохранились до весны.