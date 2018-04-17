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Спиливший 4 березы пскович привлечён к ответственности

68-летний житель псковского СНТ «Юбилейное» заплатит штраф в размере 7 тысяч рублей за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного заседания установлено, что в период с 27 по 30 января в лесном массиве Псковского участкового лесничества обвиняемый без заключения договора аренды или купли-продажи лесных насаждений спилил 4 березы объемом 3,55 кубометра для использования в качестве дров. В результате его действий лесным насаждениям был причинен ущерб в размере 47 тыс. 563 рублей.

Причиненный лесным насаждениям ущерб взыскан с подсудимого в полном объеме. Незаконно спиленная древесина, а также бензопила, использованная для совершения преступления, изъяты и обращены в собственность государства.   

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